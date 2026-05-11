In der Region Cherson ist eine Frau gestorben, die von einer russischen Drohne angegriffen wurde

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Region Cherson ist eine Frau an den Folgen ihrer Verletzungen gestorben, die sie bei einem Angriff durch eine russische Drohne erlitten hatte.

In der Region Cherson ist eine Frau gestorben, die bei einem russischen Drohnenangriff verletzt worden war.

Quelle: : Alexander Prokudin, Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson

Zitat: Prokudin: „Im Krankenhaus ist eine Einwohnerin von Komyshan verstorben, die am Morgen durch einen Angriff eines russischen Drohnenflugzeugs schwerste Verletzungen erlitten hatte.“

Details: Prokudin erklärte, dass die Ärzte verzweifelt um das Leben der 62-jährigen Frau gekämpft hätten, die Verletzungen jedoch tödlich waren.

Hintergrund: Am Sonntagmorgen teilte die Militärverwaltung der Stadt Cherson mit, dass die Frau durch den Angriff einer feindlichen Drohne eine Sprengstoffverletzung, eine traumatische Amputation des linken Arms sowie Splitterverletzungen am Bein erlitten habe.