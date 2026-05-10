Die Russen haben Charkiw während der „Waffenruhe“ erneut mit einer Drohne angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Im Kiewer Bezirk von Charkiw wurde am Sonntag ein Angriff durch eine feindliche Drohne registriert, wobei das Dach eines Privathauses in Brand geriet.

Quelle: : Oleg Synehubov, Leiter der Militärverwaltung der Oblast Charkiw

Details: : Synjehubow berichtete über einen Angriff einer feindlichen Drohne auf Charkiw.

Später fügte er hinzu, dass im Bezirk Kiew infolge des feindlichen Drohnenangriffs das Dach eines Privathauses in Brand geraten sei. Die Feuerwehrleute des Staatlichen Notdienstes (DSNS) konnten den Brand eindämmen.

Es gab keine Verletzten infolge des Angriffs.

Vorgeschichte: Am Abend des 9. Mai, während der sogenannten „Waffenruhe“, führten russische Truppen einen Drohnenangriff auf den Industriebezirk von Charkiw durch; ein Treffer auf ein neunstöckiges Gebäude wurde registriert, fünf Menschen wurden verletzt, darunter zwei 8-jährige Jungen.