In der Region Cherson wurden fünf Zivilisten durch russischen Beschuss verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Russen griffen die Region Cherson mit Artillerie und Drohnen an: fünf Verletzte, darunter eine Frau.

Russische Angreifer haben am 9. Dezember die Region Cherson mit Artillerie angegriffen und dabei fünf Menschen verletzt.

** Quelle:* Staatsanwaltschaft der Region Cherson in den sozialen Medien

** Wörtlich*: „Den Ermittlungen zufolge wurden am 09. Dezember 2025 feindliche Angriffe in der Region Cherson mit Artillerie, einschließlich Raketenartillerie, und Drohnen durchgeführt. Ab 17:30 Uhr ist bekannt, dass fünf Menschen infolge der russischen Aggression verletzt wurden.“

** Details*: Es wird festgestellt, dass ein Mann und eine Frau in Beryslaw verletzt wurden, sie befanden sich im Bereich des von den Russen von einer Drohne abgeworfenen Sprengstoffs. Außerdem wurde ein Mann im Dorf Urozhayne unter ähnlichen Umständen verletzt, und eine weitere Person wurde in Cherson verletzt.

Darüber hinaus wurde ein weiterer Mann im regionalen Zentrum durch Artilleriebeschuss verletzt.

Hintergrund: .*

In Sumy wurden 6 Kinder durch den unvorsichtigen Umgang eines Erwachsenen mit Waffen verletzt, und der Verdächtige wurde festgenommen