In der Region Kiew werden die Direktoren von Bildungseinrichtungen verdächtigt, beim Kauf von Unterkünften 10 Millionen Hrywnja veruntreut zu haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Büro für wirtschaftliche Sicherheit in der Region Kiew hat zwei Direktoren von Bildungseinrichtungen unter Verdacht gestellt, durch Missbrauch ihrer Positionen dem lokalen Haushalt einen Schaden von mehr als 10 Millionen Hrywnja zugefügt zu haben.

Dies teilte der Pressedienst der BES mit.

Die Untersuchung ergab, dass die Bildungseinrichtungen Verträge über die Lieferung eines einfachen Zivilschutzbunkers abgeschlossen hatten. Der Auftragnehmer lieferte jedoch Bauwerke, die nicht den Anforderungen der staatlichen Bauvorschriften und technischen Spezifikationen entsprachen. Dennoch unterzeichneten die Leiter der Einrichtungen die Rechnungen und Fertigstellungsbescheinigungen.

Darüber hinaus haben Mitarbeiter des Privatunternehmens bereits vor der Ausschreibung Ausschreibungsunterlagen mit diskriminierenden Bedingungen (oder vorab vereinbarten Bedingungen) erstellt und sie den Kunden zur Veröffentlichung auf der öffentlichen Vergabeplattform Prozorro vorgelegt. Dies deutet auf die künstliche Schaffung von Bedingungen hin, damit ein bestimmter Teilnehmer den Zuschlag erhält, so die BES.

Die Untersuchungen ergaben, dass die Schutzräume keine ausreichenden Schutzeigenschaften haben, dass keine Kontrolltests vor der Lieferung und Installation durchgeführt wurden und dass die vorliegenden Schlussfolgerungen nur auf theoretischen Studien beruhen.

Infolge der Unterzeichnung der Fertigstellungsbescheinigungen wurden mehr als 10 Millionen Hrywnja an Haushaltsmitteln ohne jegliche Begründung überwiesen, stellte die BES fest.

Derzeit sind die Direktoren der Bildungseinrichtungen über den Verdacht informiert worden. Die vorgerichtliche Untersuchung läuft noch.

