In der Region Sumy wurde bei einem Drohnenangriff ein Mann getötet und ein medizinisches Fahrzeug beschädigt

Eine russische Drohne hat heute Morgen ein Auto in der Gemeinde Velykopysarivska angegriffen. Der 73-jährige Fahrer wurde bei dem Angriff getötet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Leiters der Militärverwaltung der Region Sumy, Oleg Grigorov.

„Leider wurde heute ein Zivilist im Bezirk Ochtyrka durch einen feindlichen Angriff getötet“, sagte Grigorov.

Ihm zufolge griff eine russische Drohne gegen 7:00 Uhr morgens ein Auto in der Gemeinde Velykopysarivska an. Der 73-jährige Fahrer wurde getötet und das medizinische Fahrzeug wurde beschädigt.

„Unser aufrichtiges Beileid an die Familie und Freunde des Verstorbenen“, fügte der Chef der regionalen Militärverwaltung hinzu,

Beschuss der Ukraine

Die russischen Truppen beschießen weiterhin zivile Objekte und Fahrzeuge in der Ukraine, was zu zivilen Opfern führt.

So traf am 9. August eine feindliche FPV-Drohne ein Auto in der Gemeinde Bilenkivska in der Region Saporischschja und tötete zwei Menschen im Auto.

In der Region Donezk wurden am 12. August drei Zivilisten durch russischen Beschuss getötet, und am 13. August wurden bei einem Raketenangriff in der Region Sumy ein 7-jähriges Mädchen und ein junger Mann verletzt. Mindestens sechs Privathäuser wurden bei dem Angriff ebenfalls beschädigt.

Am selben Tag warfen die Russen von einer Drohne aus Sprengstoff auf ein ziviles Auto auf einer Straße im Bezirk Beryslaw in der Region Charkiw ab und töteten zwei Menschen.