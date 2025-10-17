In der Region Ternopil wurden Stromdrosselungen für Unternehmen eingeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Auf Anweisung von NPC Ukrenerho wurden in der Region Ternopil Strombeschränkungspläne für Unternehmen eingeführt, während die Beschränkungen für Haushalte nicht angewendet werden.

Dies wurde von JSC Ternopiloblenergo mitgeteilt.

Die Einschränkungen werden am 17. Oktober von 7:00 bis 22:00 Uhr in Kraft sein. Die Zeitpläne gelten nicht für Haushalte.

„Wir bitten Sie, Strom sparsam und verantwortungsbewusst zu verbrauchen, um die Belastung des integrierten Stromsystems zu reduzieren“, heißt es in der Erklärung.

