In Kostjantyniwka, Region Donezk, können 4.800 Einwohner noch evakuiert werden, und es wurde eine Ausreise über Druschkiwka in sichere Regionen organisiert.

Quelle: Vertreter der Militärverwaltung der Region Donezk Dmitry Petlin bei einem Online-Briefing, berichtet Ukrinform

Direkte Rede: „In der Gemeinde Kostjantyniwka selbst leben derzeit 4.900 Menschen und fast genauso viele in der Stadt Kostjantyniwka – 4.800 Einwohner.“

Einzelheiten: Laut Petlin können Freiwillige immer noch in gepanzerten Fahrzeugen in die Stadt einfahren, damit die Zivilisten evakuiert werden können.

Er fügte hinzu, dass es derzeit nur einen Weg aus Kostjantyniwka heraus gibt: Olexijewo-Druzhkiwka – Druzhkiwka – Kramatorsk und dann in sicherere Regionen.

Was zuvor geschah: am 12. November meldeten die Soldaten der 28. separaten mechanisierten Brigade, die nach den Rittern des Winterfeldzugs benannt ist, dass der Versuch der russischen Invasoren, nach Kostjantyniwka durchzubrechen, vereitelt wurde: Der Feind zog sich unter Verlusten zurück.