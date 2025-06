Die rituellen Unternehmen in Russland haben seit 2025 eine Rekordsumme verdient

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Zahl der Russen, die im Zeitraum Januar-April starben, betrug 662,7 Tausend Menschen – 4,5 % mehr als im Jahr 2024.

Die Gewinne der Ritualunternehmen in Russland sind seit Anfang 2025 auf ein Rekordhoch gestiegen. Ihre Gesamteinnahmen im Zeitraum Januar-April 2025 erreichten 39,5 Milliarden Rubel (mehr als 440 Millionen Dollar) inmitten von Rekordtodesfällen und Krieg. Diese Zahlen sind 12,7 Prozent höher als im letzten Jahr. Dies geht aus den Daten von Rosstat hervor, berichtet die regierungsnahe Publikation Kommersant.

Die höchsten Einkommen erzielten Unternehmen in St. Petersburg – 3,7 Milliarden Rubel (etwa 41,2 Millionen Dollar), in der Region Moskau – 3,2 Milliarden Rubel (35,7 Millionen Dollar), im Gebiet Krasnodar – 1,9 Milliarden Rubel (21,2 Millionen Dollar), in Tatarstan und in der Region Swerdlowsk – 1,1 Milliarden Rubel (jeweils etwa 12,3 Millionen Dollar).

Die Zahl der im Januar-April verstorbenen Russen belief sich auf 662,7 Tausend Menschen – 4,5% mehr als 2024.

Gleichzeitig stiegen die Kosten für die Herstellung eines Sarges auf 8,2 Tausend Rubel und für das Ausheben eines Grabes auf 11,6 Tausend Rubel, was einem Anstieg von 9% bzw. 14,7% entspricht.

Im ersten Quartal 2024 wurden 195 neue IE und Unternehmen im Bereich der rituellen Dienstleistungen registriert. Ein Teil der Branche führt noch ein Schattendasein, sagen Marktteilnehmer.

Wie wir bereits geschrieben haben, haben die Einwohner Russlands ihre Ausgaben für die Beerdigung von Verwandten reduziert, weil die Preise für Bestattungsdienstleistungen vor dem Hintergrund des Krieges gegen die Ukraine gestiegen sind. Gleichzeitig steigt in der Russischen Föderation die Nachfrage nach Feuerbestattungen, da sie billiger sind als die Bestattung in einem Grab.