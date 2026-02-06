Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Angriff unbekannter Personen endete damit, dass die wehrpflichtigen Bürger aus dem Dienstfahrzeug flohen, wie das regionale Territoriale Zentrum für Rekrutierung und soziale Unterstützung mitteilte.

Unbekannte griffen eine Gruppe von Mitarbeitern des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung der Region Riwne an und halfen den Wehrpflichtigen am Freitag, dem 6. Februar, bei der Flucht. Dies teilte das Territoriale Zentrum für Rekrutierung und soziale Unterstützung der Region Riwne auf seinem Telegram-Kanal mit.

Das Militär des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung begleitete wehrpflichtige Männer, nachdem sie sich einer medizinischen Untersuchung unterzogen hatten, um ihre Tauglichkeit für den Militärdienst festzustellen.

„Zwei Fahrzeuge mit unbekannten Personen blockierten die Durchfahrt eines Militärfahrzeugs, und die unbekannten Personen griffen die Soldaten des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung und SP an. Infolgedessen wurde einer der Soldaten verletzt (weshalb er in eine medizinische Einrichtung gebracht werden musste)“, heißt es in der Erklärung.

Das Territoriale Zentrum für Rekrutierung und soziale Unterstützung betonte, dass die wehrpflichtigen Personen infolge des Angriffs aus dem Dienstfahrzeug geflohen seien.

Die Leitung des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung in Riwne hat der Polizei eine Meldung über die Begehung einer Straftat übermittelt.

Wie bereits berichtet, kam es in der Region Schytomyr während eines Konflikts zwischen einem Mitarbeiter des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung und Anwohnern zu einer Schießerei.