Ein Rohr mit nicht explodierten russischen Flugkörpern wurde auf einem Feld in der Region Charkiw gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Pyrotechniker des Staatlichen Katastrophenschutzes transportierten das gefährliche Objekt zur weiteren Zerstörung an einen speziellen Ort.

Ein Rohr mit nicht explodierten ungelenkten Flugzeugraketen wurde mitten auf einem Feld in der Region Charkiw gefunden. Dies berichtet der Staatliche Dienst für Notfallsituationen (SSES) der Ukraine auf seinem Telegram-Kanal.

Anwohner sahen ein verdächtiges Objekt und riefen sofort Vertreter des staatlichen Notdienstes an.

Pioniere des Staatlichen Notfalldienstes aus Wolhynien, die derzeit Gebiete im Osten der Ukraine entminen, luden das gefährliche Objekt auf ein pyrotechnisches Fahrzeug mit einem Manipulator und transportierten es zur Zerstörung an einen speziellen Ort.

Zuvor hatten Pioniere in der Region Kiew einen Luft-Boden-Marschflugkörper Ch-69 entschärft.