Russen beschädigten eine Eisenbahnbrücke und Gleise in der Region Sumy

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Infolge des Angriffs wurde der Zugverkehr eingestellt. Polizeibeamte halfen bei der Evakuierung der Zugpassagiere.

Im Laufe des vergangenen Tages haben die Russen die Eisenbahninfrastruktur im Bezirk Konotop der Region Sumy angegriffen: die Brücke und die Gleise über den Fluss wurden beschädigt. Dies meldete der Pressedienst der Regionalpolizei am Freitag, den 24. Oktober.

„Die russischen Truppen haben Drohnenangriffe auf die Eisenbahninfrastruktur im Bezirk Konotop geflogen. Dabei wurden die Eisenbahnbrücke und die Gleise über den Fluss beschädigt. Der Zugverkehr wurde gestoppt“ – heißt es in der Meldung.

Polizeibeamte halfen bei der Evakuierung der Zugpassagiere und eskortierten Busse mit Bürgern in Sicherheit.