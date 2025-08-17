Russen greifen mit Rakete und 60 Drohnen an - Luftwaffe

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Nach Angaben der Luftwaffe hat der Feind in der Nacht zum 17. August eine ballistische Rakete vom Typ Iskander-M und 60 Drohnen angegriffen. 40 Drohnen wurden abgeschossen oder ausgeschaltet.

Quelle: SAR

Einzelheiten: Nach Angaben des Militärs wurden eine Rakete und 20 UAVs an 12 Orten in den Frontgebieten der Regionen Charkiw, Donezk und Dnipro gesichtet.