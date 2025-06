Die Russen greifen die Ukraine mit Angriffsdrohnen an, die Luftabwehr ist in der Region Kiew im Einsatz

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Sonntagabend wurden in mehreren Regionen feindliche Angriffsdrohnen gesichtet, und in der Region Kiew ist die Luftabwehr im Einsatz.

Quelle: Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine, Militärverwaltung der Region Kiew, Militärverwaltung der Stadt Kiew

** Regionale Militärverwaltung Kiew*: „Region Kiew! Die Bewegung feindlicher UAV s wurde entdeckt! Die Luftabwehrkräfte arbeiten in der Region“.

Einzelheiten: Am Sonntagabend meldete die Luftwaffe die Bewegung von Angriffsdrohnen in den Regionen Sumy, Tschernihiw, Kiew, Poltawa, Charkiw, Dnipro, Donezk, Kirowohrad und Saporischschja.

Um 22:46 Uhr wurde auch in Kiew ein Alarm wegen UAVs ausgelöst.