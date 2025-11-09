Russen griffen das erste große Biomasse-Kraftwerk der Ukraine mit Drohnen an (Foto)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht zum 9. November haben russische Eindringlinge das erste große Biomasse-Heizkraftwerk der Ukraine angegriffen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Facebook-Seite des Gründers von Clear Energy, Andrij Hrinenko.

Er sagte, dass es sich um eine KWK-Anlage handelt, die das Unternehmen 2016 gebaut hat. Letzte Nacht wurde es von drei feindlichen Drohnen angegriffen.

„Es ist zu einem Maßstab für die Branche geworden – die erste große Biomasseanlage, die der Ukraine bewiesen hat, dass Energieunabhängigkeit mit lokalen Ressourcen beginnt“, schreibt Grinchenko.

Der Gründer von Clear Energy sagte, dieses Projekt sei für ihn immer etwas Besonderes gewesen, wegen der Menschen, „die es mit dem Glauben an ein starkes, autarkes Land geschaffen haben.“

Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Gleichzeitig zeigen die veröffentlichten Fotos, dass es Schäden am Wärmekraftwerk gibt.

Russische Angriffe auf den Energiesektor