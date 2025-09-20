Russen griffen die Region Dnipropetrowsk massiv an: eine Person wurde getötet und 13 weitere verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Bei einem massiven kombinierten russischen Angriff auf die Region Dnipro wurden eine Person getötet und 13 weitere verwundet.

Quelle: Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipro Serhij Lyssak

Direkte Rede: Lyssak: „Die Region Dnipropetrowsk wurde erneut massiv angegriffen. Der Aggressor hat Drohnen und Raketen in die Region geschickt.“

Einzelheiten: Lyssak stellte fest, dass nach vorläufigen Angaben eine Person bei dem Angriff der russischen Armee getötet wurde.

Dreizehn weitere Menschen wurden verletzt.

Direkte Rede: Lyssak: „Die meisten der Opfer sind in einem mittelschweren Zustand im Krankenhaus. Ein Mann ist „schwer“.

Einzelheiten: In Dnipro und in der Region sind mehrere Brände ausgebrochen. Ein mehrstöckiges Gebäude, Privathäuser, Nebengebäude und Garagen wurden beschädigt. Es gibt Zerstörungen auf dem Gelände von Unternehmen.

Lyssak stellte klar, dass das Unternehmen in Pawlohrad ebenfalls beschädigt wurde. Auch dort gab es ein Feuer.

Die russische Armee feuerte mit FPV-Drohnen und Artillerie auf Nikopol. Sie trafen das Bezirkszentrum und die Gemeinde Pokrovska. Ein Privathaus hat Feuer gefangen.