Die Russen haben über Nacht mehr als 1.200 Soldaten und 54 Artilleriesysteme verloren, so der Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den vergangenen 24 Stunden, vom 30. auf den 31. Mai, haben die Russen 1.250 Soldaten bei den Kämpfen gegen die Ukraine verloren. Die Streitkräfte der Ukraine haben außerdem 54 Artilleriesysteme und 109 Einheiten feindlicher Fahrzeuge zerstört.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Bericht des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine.

Die gesamten Kampfverluste des Gegners vom 24. Februar 2022 bis zum 31. Mai 2025 werden auf folgende Zahlen geschätzt

personal – etwa 987.330 (+1250) Menschen eliminiert;

Panzer – 10.867 (+2) Einheiten;

gepanzerte Kampffahrzeuge – 22.652 (+5) Einheiten;

Artilleriesysteme – 28.475 (+54) Einheiten;

Mehrfachraketen-Systeme – 1400 (+2) Einheiten;

Luftabwehrsysteme – 1173 (+1) Einheiten;

Flugzeuge – 372 Einheiten.

hubschrauber – 336 Einheiten;

unbemannte Luftfahrzeuge der operativen und taktischen Ebene – 38.215 (+145) Einheiten;

Marschflugkörper – 3.265 Einheiten;

Schiffe/Boote – 28 Einheiten;

U-Boote – 1 Einheit;

Fahrzeuge und Tanker – 50.198 (+109) Einheiten;

Spezialausrüstung – 3.902 Einheiten.

Lage an den Fronten

Bis zum Abend des 30. Mai wurden seit Beginn des Tages 149 Gefechte an der Front verzeichnet. Der Feind unternahm die meisten Angriffe in vier Gebieten in der Region Donezk und der Region Kursk.

Insbesondere wurden allein im Sektor Pokrowsk 38 Angriffsversuche unternommen. Um 22:00 Uhr waren noch drei Feuergefechte im Gange.

