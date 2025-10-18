Russen haben eine Tankstelle in Sumy mit Drohnen angegriffen, es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Feind griff auch die alte Gromada mit Drohnen und gelenkten Luftbomben an. Das Ausmaß der Zerstörung ist angegeben.

Russische Angreifer haben eine Tankstelle in Sumy mit einer Angriffsdrohne angegriffen. Zwei Frauen wurden verletzt, meldete die regionale Militärverwaltung von Sumy am Samstag, den 18. Oktober.

„Die Russen haben eine Tankstelle im Bezirk Zarechny von Sumy mit einer Aufschlagdrohne angegriffen. Vorläufig ohne Todesopfer“, heißt es in dem Bericht.

Infolge des Beschusses wurden zwei Frauen im Alter von 51 und 53 Jahren verletzt. Sie wurden von Sanitätern untersucht, die notwendige Hilfe wird bereitgestellt.

Auch der Feind griff mit Drohnen und gelenkten Luftbomben alte Gemeinden an. Es gibt Schäden an Wohnhäusern. Das Ausmaß der Zerstörung wird noch präzisiert.

Gegen 15:00 Uhr waren in Sumy erneut Explosionen zu hören. Der amtierende Bürgermeister Artem Kobzar sagte, die Stadt werde von Drohnen angegriffen und es gebe Treffer. Alle Dienste sind vor Ort im Einsatz.