Solche Videokameras waren früher zu Dutzenden auf Gerber-Scouts zu finden. Und jetzt sind die Kameras auf den „shaheds“ aufgetaucht.

Die Russen haben ihre „shaheds“ wieder einmal modernisiert. Unter den kürzlich abgeschossenen Drohnen wurden mehrere Modelle mit Videokameras gefunden. Dies berichtete der Spezialist für militärische Funktechnik Sergei „Flash“ Beskrestnov.

„Wir haben solche Videokameras zu Dutzenden auf Gerber-Aufklärern gefunden. Und jetzt sind die Kameras auch auf Schaheds aufgetaucht“, bemerkte er.

Dem Experten zufolge ist noch nicht bekannt, warum der Feind Videokameras in diese Drohnen einbaut und wie genau er sie einsetzt. Sicher ist jedoch, dass der Feind versucht, während des Fluges der Schaheds bis zum Aufprall Videomaterial zu erhalten.