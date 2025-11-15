Die Russen haben Nikopol angegriffen: 5 Verletzte, ein Mann in ernstem Zustand

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Eine feindliche FPV-Drohne schlug am Samstag in Nikopol ein und verletzte fünf Menschen.

Quelle: amtierender Chef der regionalen Militärverwaltung Dnipropetrowsk Vladyslav Haivanenko

Direkte Ansprache: „Fünf Menschen wurden durch einen FPV-Drohnenangriff in Nikopol verletzt.

Ein 60-jähriger Verletzter befindet sich in einem schweren Zustand im Krankenhaus. Männer im Alter von 54, 48 und 46 Jahren sowie eine 55-jährige Frau werden ambulant behandelt.“

Einzelheiten: Bei dem Angriff wurden eine Tankstelle, ein Auto und ein Moped beschädigt.