Die Russen haben Raketen auf die Ukraine abgefeuert: Explosionen waren in Kiew und Poltawa zu hören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Morgen des 22. Oktober haben die russischen Invasoren Raketen auf die Ukraine abgefeuert. Daraufhin waren in einer Reihe von Städten Explosionen zu hören.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine, den Sender Suspilne Poltawa und einen eigenen Korrespondenten.

Insbesondere starteten die Russen heute Morgen mit MiG-31K Flugzeugen, die Träger von aeroballistischen Kinschal-Raketen sind. Danach hat das Militär Hochgeschwindigkeitsziele (Raketen) gesichtet, die zumindest in Richtung Kiew fliegen.

„Nach Angaben von Suspilne-Korrespondenten sind in Poltawa Explosionsgeräusche zu hören“, heißt es in dem Bericht um 07:15 Uhr.

Zur gleichen Zeit waren vor dem Hintergrund des Raketenangriffs auch in Kiew Explosionen zu hören.

Wo der Alarm ausgerufen wurde

Ab 07:27 Uhr sieht die Karte des Luftalarms wie folgt aus. Wie Sie sehen können, hält das Signal in der gesamten Ukraine an, da die Bedrohung durch Raketen weiterhin besteht. Es ist auch erwähnenswert, dass die Hauptstadt derzeit auch von Angriffsdrohnen bedroht wird.

Beschuss von Kiew