Die Russen haben die Region Charkiw angegriffen, 25.000 Abonnenten sind ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Rettungsdienste arbeiten daran, die Folgen des Angriffs zu beseitigen und die Stromversorgung der Bevölkerung wiederherzustellen.

Russische Truppen haben am 25. Oktober Losowaya in der Region Charkiw angegriffen. Infolge des Angriffs wurden 25 Tausend Abonnenten vom Stromnetz getrennt. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Charkiw, Oleh Synjehubow.

Ihm zufolge arbeiten die Einsatzkräfte daran, die Folgen des Angriffs zu beseitigen und die Stromversorgung der Bevölkerung wiederherzustellen.

Außerdem beschoss die Armee der Russischen Föderation in der Nacht eine Energieanlage im Bezirk Tschuhujiw.

Nach vorläufigen Angaben gab es in beiden Fällen keine Verletzten. Die Wiederherstellungsarbeiten gehen weiter.