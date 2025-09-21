Die Russen haben in der Region Tschernihiw auf Rettungskräfte geschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In der Nacht zum 21. September haben die Russen beim Löschen eines Brandes nach einem Drohnenangriff der Russischen Föderation erneut zugeschlagen. Zwei Retter wurden verletzt, berichtet der staatliche Notdienst der Ukraine.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Bezirk Nizhyn russische Kräfte in der Nacht das Objekt der kritischen Infrastruktur angegriffen haben. Das Feuer brach nach dem Drohnenangriff aus, und die Rettungskräfte trafen umgehend vor Ort ein. Als die Feuerwehrleute bereits vor Ort arbeiteten, schlug der Feind erneut zu.

Die beiden verletzten Retter wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Nach Angaben der Mediziner wird ihr Zustand als mittelschwer eingestuft.

Wir erinnern daran, dass in der Region Sumy, in der Gemeinde Bilopol, russische Truppen Rettungskräfte des Staatlichen Dienstes für Notfälle der Ukraine angegriffen haben, die am Ort des vorherigen Beschusses eintrafen. Zwei Rettungskräfte im Alter von 33 und 28 Jahren wurden verletzt.

Zuvor hatten russische Truppen in der Gemeinde Bilozersk in der Region Cherson eine Straßensperre mit einer Angriffsdrohne angegriffen. Drei Polizisten wurden verwundet.