Russen haben Schaheds in Richtung Ukraine gestartet: Wo liegt das Risiko von Angriffen?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die russischen Invasoren haben Schahed-Kamikaze-Drohnen in Richtung Ukraine gestartet. In mehreren Regionen und Bezirken wurde Luftalarm ausgerufen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine und die Luftalarmkarte der Ukraine.

Um 00:20 Uhr meldete das Militär eine Gruppe feindlicher Drohnen im Westen der Region Donezk in Richtung Norden.

Um 01:00 Uhr waren die feindlichen Drohnen auf dem Vormarsch:

im Westen der Region Donezk, in Richtung Nordwesten.

im Westen der Region Sumy, in Richtung der Region Tschernihiw. um 01:37 Uhr bewegten sich russische Shakhtys im Norden der Region Sumy, in Richtung Südosten.

Es wurde auch berichtet, dass Angriffsdrohnen gegen die Stadt Sumy eingesetzt wurden.

Um 02:56 Uhr meldete das Militär eine Drohung mit Angriffsdrohnen für die Regionen Sumy und Tschernihiw.

Um 03:31 Uhr meldeten die Überwachungsbehörden, dass sich keine feindlichen Drohnen im ukrainischen Luftraum befinden.

Um 04:31 Uhr sah die Karte des Luftalarms wie folgt aus: .*

Russische Luftangriffe

Am Dienstagabend, den 12. August, haben russische Terroristen ballistische Raketen auf Krementschuk im Gebiet Poltawa abgefeuert.

Am Morgen des 13. August beschossen die Angreifer das Dorf Tschornobajiwka in der Region Cherson mit Artillerie. Infolge des Angriffs wurde ein Haus zerstört und ein Einwohner getötet sowie eine Reihe weiterer Gebäude beschädigt.

Unterdessen wurde in der Region Donezk aufgrund des Beschusses und der verstärkten Feindseligkeiten an der Frontlinie die Zone der Zwangsevakuierung von Familien mit Kindern ausgeweitet.