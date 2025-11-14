Kiew und eine Reihe von Regionen wurden in ballistische Alarmbereitschaft versetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Morgen des Freitag, 14. November, wurden Kiew und eine Reihe von Regionen erneut in Luftalarm versetzt. Das Signal wurde durch einen ballistischen Angriff ausgelöst.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram der Militärverwaltung der Stadt Kiew und den Kanal der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

„In Kiew wurde wegen der Bedrohung durch ballistische Raketen ein Luftalarm ausgerufen. Sorgen Sie für Ihre Sicherheit: Gehen Sie sofort in die Schutzräume und bleiben Sie dort, bis der Alarm beendet ist“, heißt es in der Nachricht um 07:03 Uhr.

Gleichzeitig bestätigte auch die ukrainische Luftwaffe die Information über die Bedrohung durch ballistische Raketen, nach der sie Hochgeschwindigkeitsziele gesichtet haben.

Insbesondere gab es um 07:03 Uhr Informationen über eine Rakete, die sich von der Region Charkiw in Richtung der Region Sumy bewegte, woraufhin das Militär von einer Rakete „auf“ oder „hinter“ Ochtyrka nach Sumy schrieb. Es folgte ein weiterer Bericht über ein Hochgeschwindigkeitsziel in der Region Kirowohrad „bei“ oder „hinter“ Uman.

Zur gleichen Zeit berichteten lokale Medien über Explosionen in Sumy.

Wo der Alarm angekündigt wurde

Ab 07:08 Uhr sieht die Karte des Luftalarms wie folgt aus. Wie Sie sehen können, besteht das Signal weiterhin in den Regionen Kiew, Schytomyr, Winnyzja, Tschernihiw, Sumy, Tscherkassy, Kirowohrad, Odessa, Mykolajiw, Cherson, Poltawa, Charkiw, Dnipro, Saporischschja und Donezk.

