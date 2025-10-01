Die Russen haben das Zentrum von Balaklija getroffen: es gibt Opfer und Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russische Truppen haben eine Rakete auf ein Wohngebiet im Stadtzentrum abgefeuert. Es gab einen Brand in einem fünfstöckigen Gebäude.

Die Russen haben ein Wohnviertel in der Stadt Balaklija im Gebiet Charkiw mit einer Rakete beschossen. Eine Person wurde getötet, neun weitere wurden verletzt. Darüber berichtet am Mittwoch, den 1. Oktober, der staatliche Rettungsdienst.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Opfer eine 70-jährige Frau war.

„Heute Abend schlug der Feind im zentralen Teil der Stadt Balaklija ein. Die Rakete schlug in der Nähe eines fünfstöckigen Wohngebäudes ein. Infolge der Explosion kam es zu einem Brand: die Wohnung im 5. Stock des Hauses und Autos verbrannten“, heißt es in der Meldung.

In der Nationalen Polizei der Ukraine sagte, dass wegen der russischen Angriff beschädigt ein Wohnhaus, Cafés, Handel Kioske, Apotheke, Autos und andere Infrastruktur. Es wird darauf hingewiesen, dass die Identität der toten Frau festgestellt wird.

Wir werden daran erinnern, dass letzte Woche in der Region Charkiw die russische Armee das Auto von Polizeibeamten mit einer FPV-Drohne beschossen hat, es gibt Verletzte.

