Die russische Armee hat die Eisenbahninfrastruktur in drei Regionen der Ukraine angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Nacht und am Morgen haben russische Truppen die Eisenbahninfrastruktur und das rollende Material in den Regionen Charkiw, Donezk und Sumy angegriffen.

Dies meldete der Pressedienst von Ukrsalisnyzja.

Insbesondere in der Region Charkiw schlug das Wrack eines unbemannten Luftfahrzeugs auf den Gleisen ein – die Eisenbahner sperrten vorübergehend den Verkehr, damit die Polizei und der staatliche Notdienst die Überreste der feindlichen Drohne neutralisieren konnten, und der Verkehr wurde umgehend wiederhergestellt.

Auch in Slowjansk in der Region Donezk wurde bei den Kämpfen das Oberleitungsnetz beschädigt, und Fragmente einer FPV-Drohne beschädigten auch das Glas eines elektrischen Zugwagens.

Am Morgen kam es in Slowjansk zu einem weiteren feindlichen Angriff, bei dem Fenster des Bahnhofsgebäudes beschädigt wurden.

In der Region Sumy hat eine feindliche Drohne eine Bahnstrecke leicht beschädigt, aber der Verkehr auf der Strecke läuft reibungslos.

Wie Ukrsalisnyzja berichtet, gab es in allen Fällen keine Toten oder Verletzten unter den Mitarbeitern und Passagieren.

Zur Wiederholung:

Am 23. Mai griffen russische Truppen die Eisenbahn in der Region Czernowitz an. Nach Angaben von Ukrsalisnyzja wurde die Eisenbahninfrastruktur durch den Beschuss beschädigt, und es gab keine Toten oder Verletzten unter den Angestellten und Passagieren.