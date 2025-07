Russische Drohne trifft das Gebäude der regionalen Militärverwaltung in Sumy

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Nachmittag des 26. Juli griff eine russische Drohne das Gebäude der Regionalverwaltung in Sumy an.

Quelle: MP Olexander Kachura, soziale Medien, regionale Polizei

Einzelheiten: Im Internet wurden Videos von einer Drohne gepostet, die das Gebäude der regionalen Militärverwaltung getroffen hat.

Es ist noch nicht bekannt, was die Folgen waren, aber die regionale Militärverwaltung hatte zuvor berichtet, dass der Feind absichtlich zivile Infrastrukturen in der Region Sumy angreift.

Aktualisiert: Die Polizei veröffentlichte nach den Angriffen ebenfalls ein Foto, gab aber nicht an, dass es sich um das Gebäude der Regionalen Militärverwaltung handelt.

In der Nähe wurden auch die Fenster eines benachbarten Wohnhauses eingeschlagen