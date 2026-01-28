Drohnen haben den lokalen Hafen und das Öldepot in Feodossija angegriffen - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Nach den Explosionen ist Rauch über dem Hafen und dem Öldepot in Feodossija zu sehen. Schulen sind geschlossen, es gibt Unterbrechungen im Internet.

Der Seehafen in Feodossija wurde wahrscheinlich angegriffen. Im Hafengebiet ist weißer Rauch zu sehen, und auch über dem örtlichen Öldepot ist schwacher dunkelgrauer Rauch zu sehen.

*:* Krym.Realii und lokale Telegramkanäle

*:* Nach Angaben des Korrespondenten ist im Hafengebiet nach den Explosionen derzeit weißer Rauch zu sehen: „Er fügte hinzu, dass auch über dem Öldepot von Feodossija schwacher dunkelgrauer Rauch zu sehen ist“.

Seinem Bericht zufolge haben die Schulen in der Stadt den Unterricht bis auf weiteres ausgesetzt.

Unbestätigten Berichten zufolge ist eine unbewaffnete Drohne in der Nähe des Handelshafens abgestürzt.

Die russischen Behörden haben in der Stadt keinen Alarm ausgelöst. Einwohner der Stadt beklagen sich in lokalen Chatrooms über den fehlenden Zugang zu Schutzräumen und Internetunterbrechungen.

Auch der Telegramkanal Crimean Wind berichtete über den Angriff auf den Hafen von Feodossija. Nach veröffentlichten Berichten von Anwohnern war ein großkalibriges Flugabwehrgeschütz im Hafengebiet im Einsatz, und später wurde von zwei möglichen Treffern berichtet.