​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Sprecher des Generalstabs, Major Andrej Kowaljow, dementierte die russische Desinformation und betonte, dass die Kämpfe dort weitergehen.

Das russische Verteidigungsministerium verbreitete am Morgen des 8. Juni eine Fälschung über die angebliche „Invasion der Region Dnipropetrowsk“. Dies teilte der Vertreter des Generalstabs, Major Andrij Kowaljow, in einem Kommentar an die Ukrajinska Prawda mit.

Die Angreifer seien sozusagen „an die Westgrenze der „Volksrepublik Donezk“ gekommen und setzen die Offensive auf dem Territorium der Region Dnipropetrowsk fort“.

„Die Informationen entsprechen nicht der Realität. Die Kämpfe in der Region Donezk gehen weiter. Der Feind ist nicht in die Region Dnipropetrowsk eingedrungen“, heißt es in der Erklärung.

Die Südlichen Verteidigungskräfte gaben eine Erklärung heraus, dass der Feind seine Absichten, in die Region Dnipropetrowsk einzudringen, nicht aufgegeben hat, aber die ukrainischen Soldaten „mutig und professionell ihren Frontabschnitt halten und die Pläne des Eindringlings durchkreuzen.“

Die OSINT-Analysten von Deepstate schreiben von Kämpfen, die Hunderte von Metern von der Grenze zu Dnipropetrowsk entfernt stattfinden.

Wie wir bereits berichteten, verbreiteten regierungsnahe russische Medien ein Foto, auf dem Soldaten der Gruppe Zentrum angeblich „zur Grenze der Region Dnipropetrowsk marschiert“ sind. Der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Serhij Lyssak, hat diese Behauptung dementiert. Jurij Podoljaka, ein kriegsbefürwortender Blogger und Staatsverräter aus Sumy, versicherte, dass die Invasoren der 90. Panzerbrigade „tatsächlich dorthin gegangen sind und dieses Foto gemacht haben“, aber es war eine PR-Aktion, die mit der Eliminierung der Russen endete.