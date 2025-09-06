Die Russische Föderation hat die Region Charkiw angegriffen: Es gibt ein Opfer und Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Russen haben den Bezirk Kupjanskiy über Nacht und tagsüber beschossen, wodurch vier Menschen verletzt wurden. Eine Person starb.

Durch russischen Beschuss sind in der Nacht zum Samstag, den 6. September, und im Laufe des Tages im Bezirk Kupjansk im Gebiet Charkiw eine Person ums Leben gekommen und vier Menschen verletzt worden, berichtet die regionale Staatsanwaltschaft von Charkiw.

Demnach haben die Russen in der Nacht zum Samstag Kupjansk beschossen. Ein 25-jähriger Mann wurde verwundet. Gegen 10:00 Uhr wurde eine 66-jährige Frau durch einen feindlichen Angriff getötet.

Außerdem wurde gegen 00:15 Uhr ein 58-jähriger Zivilist durch einen Drohnenangriff auf Nechvolodivka verwundet.

Am Nachmittag wurde ein 54-jähriger Mann durch einen russischen fpv-Drohnenangriff auf Vilhovatka verwundet.

Gegen 15:00 Uhr wurde ein 84-jähriger Zivilist bei einem feindlichen Angriff auf Osinovoye verwundet.

Am Abend traf eine Drohne das Gebäude der Dorfverwaltung in Prikolotnoje. Das Gebäude wurde beschädigt, es gab keine Verletzten.

Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen des Verdachts auf Kriegsverbrechen (Artikel 438 des Strafgesetzbuches der Ukraine) eingeleitet.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass russische Truppen am Morgen des 6. September die Eisenbahn in der Region Donezk beschossen haben, eine Reihe von Zügen fahren mit Verspätung.