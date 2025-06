Russische Föderation schlägt in Cherson zu: feindliche Granaten beschädigten Häuser, eine Person wurde verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht hat die russische Armee Wohnhäuser in Cherson beschossen. Eine Frau wurde verletzt und mehrere Wohnungen wurden beschädigt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Pressedienst der Militärverwaltung der Stadt Cherson.

In der Nacht des 21. Juni griffen russische Truppen Wohngebiete in Cherson an. Der zentrale Bezirk der Stadt geriet unter Beschuss.

Nach Angaben der örtlichen Behörden beschädigten die „Ankömmlinge“ des Feindes Wohnhäuser: Fenster wurden in Wohnungen eingeschlagen, Balkone, Dächer und Fassaden wurden beschädigt.

Eine der Granaten traf die Wohnung, in der eine 85-jährige Frau lebte.

Das Opfer wurde in einem mittelschweren Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Man diagnostizierte bei ihr ein Schädel-Hirn-Trauma, eine Prellung, eine Explosionsverletzung und eine Beinverletzung.

Russische Angriffe auf Cherson

Cherson wird täglich von russischen Angriffen heimgesucht, da die Stadt immer noch in Reichweite der feindlichen Artillerie liegt. Der Teil des rechten Ufers der Region Cherson wurde im Herbst 2022 von den ukrainischen Streitkräften befreit, aber das linke Ufer der Region bleibt unter russischer Besatzung. Die Invasoren setzen auch aktiv Drohnen ein.