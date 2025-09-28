Russische Raketen beschädigten fast 6 Hektar Wald in der Region Tscherkassy

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Nadelholzplantagen brannten in Chernyavskoye und Gorodishchenskoye lesnichestvo von Chigirinskoye lesnichestvo.

In der Region Tscherkassy wurden 5,78 Hektar Wald durch Brände beschädigt, die nach dem Fall russischer Raketentrümmer entstanden sind. Dies berichtete das staatliche Unternehmen Forests of Ukraine am Sonntag, den 28. September auf Facebook.

„Infolge eines weiteren nächtlichen Beschusses des Territoriums der Region Tscherkassy haben Raketentrümmer Brände in Waldgebieten der Niederlassung des Zentralen Forstamtes verursacht. Es brannten Nadelholzplantagen in Chernyavsky und Gorodishchensky lesnichestvo Chigirinsky nadlesnichestvo“, heißt es in der Nachricht.

Die Gesamtfläche der beschädigten Plantagen beträgt 5,78 Hektar.

Die Löschung der Brände wurde durch das Vorhandensein von explosiven Trümmern auf dem Gelände erschwert. Um beide Brände zu löschen, waren 31 Mitarbeiter der staatlichen Forstschutzbehörde, sechs Löschfahrzeuge und ein Traktor mit Grundtometom im Einsatz. Sie arbeiteten mit dem staatlichen Notfalldienst zusammen.

Zurzeit sind Teams an den Stellen im Einsatz, an denen Trümmer liegen, um einen zweiten Brand zu verhindern. Auch arbeiten alle relevanten Dienste für die Beseitigung von gefährlichem Schutt.

Rückruf,