Russland hat den Energiesektor in drei Regionen angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der Feind griff Energieanlagen in den Regionen Dnipro, Donezk und Odessa an.

Dies teilte der Pressedienst des Energieministeriums mit

In der Erklärung heißt es, dass die Notreparaturen im Gange sind und die Energietechniker kontinuierlich daran arbeiten, die Stromversorgung so bald wie möglich wiederherzustellen.

Der Energiesektor wurde von den Russen in den Regionen Dnipro, Donezk und Odessa angegriffen.

Zur Wiederholung:

