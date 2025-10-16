Russland hat Gasanlagen in der Region Poltawa angegriffen, die ihre Arbeit eingestellt haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Nacht vom 15. auf den 16. Oktober haben die Russen eine Gasförderanlage in der Region Poltawa angegriffen.

Dies meldete der Pressedienst von DTEK.

Als Folge des Angriffs wurden die Gasförderanlagen abgeschaltet.

Zur Erinnerung:

In den vergangenen 8 Tagen hat Russland die Gasinfrastruktur der Naftohas-Gruppe dreimal massiv angegriffen.