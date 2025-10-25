Russland hat die Mine von DTEK in der Region Dnipro erneut angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Russen haben das Bergwerk von DTEK in der Region Dnipro angegriffen.

Dies meldete der Pressedienst von DTEK.

Während des Angriffs befanden sich 496 Mitarbeiter des Bergwerks unter Tage. Sie wurden alle an die Oberfläche gebracht. Keiner von ihnen wurde verletzt.

Dies ist der 7. groß angelegte feindliche Angriff auf die Kohleminen von DTEK in den letzten 2 Monaten.

Zur Wiederholung:

