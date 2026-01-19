Russland versucht, ukrainischen AKWs zu schaden, wir haben Daten über ihre Geheimdienste, sagt Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass Russland versucht, die ukrainischen Kernkraftwerke zu schädigen. Die ukrainische Seite hat Informationen darüber, welche Anlagen von Moskau ausgekundschaftet wurden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Abendansprache des Präsidenten.

Selenskyj teilte mit, dass die ukrainische Delegation die amerikanische Seite umfassend über die Vorgänge in der Ukraine sowie über die ständigen Angriffe Russlands auf unser Energiesystem informiert.

„Wenn die Russen wirklich ernsthaft den Krieg beenden wollten, würden sie sich auf die Diplomatie konzentrieren, nicht auf Raketenangriffe, nicht auf Stromausfälle und Versuche, sogar unsere Atomkraftwerke zu beschädigen. Wir haben Daten über die Ziele, über die Russland Aufklärungsarbeit geleistet hat, Aufklärungsarbeit für Angriffe. Alles deutet eindeutig darauf hin, dass die Diplomatie für Russland definitiv keine Priorität hat“, betonte der Präsident.

Der Staatschef sagte auch, dass die Russen die ganze Woche über Anlagen von Naftohas in verschiedenen Regionen des Landes angegriffen haben. Der letzte Angriff betraf die Gasproduktion und fand gestern statt.

