Satellitenfotos: Der Angriff auf die Ölraffinerie Unecha hat den Betrieb von zwei russischen Ölpipelines lahmgelegt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Satellitenbilder haben die weitreichenden Folgen eines Angriffs auf die Unecha-Ölpumpstation in der Region Brjansk eingefangen. Das Feuer hat wichtige Einrichtungen zerstört.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal der Analysten von Dnipro Osint.

Die Analysten zeigten Satellitenbilder der Schäden an der Ölpumpstation Unecha in der Region Brjansk in der Nacht des 13. August.

Wie sich herausstellte, gibt es große Brandspuren in der Nähe der Rückhaltepumpstation, und die Station selbst ist derzeit funktionsunfähig.

Es ist erwähnenswert, dass die Raffinerie Unecha Öl für zwei Ölpipelines gleichzeitig transportiert. Außerdem hat die Raffinerie die Kapazität, jährlich 60 Millionen Tonnen Rohöl zu pumpen.

Luftangriffe in der Region Bryansk

Ende Juni wurde die Region Brjansk vier Tage hintereinander von Angriffsdrohnen angegriffen. Durch das Luftabwehrsystem wurden sogar mehrere Hochhäuser in der Stadt beschädigt.

Gestern wurde berichtet, dass NASA-Satelliten einen Großbrand in der Ölpumpstation Unecha in der russischen Region Brjansk entdeckt haben, der nach einem Drohnentreffer ausbrach.

Später stellte sich heraus, dass es ukrainische Kamikaze-Drohnen waren, die die Ölpumpstation der Transneft-Druzhba-Pipeline in Unecha angegriffen haben.

RBK Ukrajina berichtete unter Berufung auf eigene Quellen über die Einzelheiten dieses Angriffs auf Russland.

Es sei auch daran erinnert, dass ukrainische Drohnen am 26. Juni in Brjansk das Raketentreibstoff- sowie das Treibstoff- und Schmiermittellager der russischen Armee getroffen haben. In dem Öldepot brach ein Feuer aus.