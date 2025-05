Selenskyj hat den bulgarischen Ministerpräsident zu einem wichtigen Gipfel über die Ukraine eingeladen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Ukraine-Südosteuropa-Gipfel ist ein wichtiges Ereignis, bei dem die Sicherheit der gesamten Region besprochen wird, betonte der ukrainische Staatschef.

Der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj führte ein Telefongespräch mit dem bulgarischen Ministerpräsident Rosen Zhelyazkov. Darüber berichtete das Staatsoberhaupt im sozialen Netzwerk X am Freitag, den 30. Mai.

„Ich bin eingeladen, am Gipfel Ukraine – Südosteuropa teilzunehmen. Dies ist ein wichtiges Ereignis, bei dem wir über die Sicherheit unserer gesamten Region sprechen werden, einschließlich der Sicherheit des Schwarzen Meeres, die Wiederherstellung der Ukraine nach dem Ende des Krieges und unsere Zusammenarbeit in vielen verschiedenen Bereichen“, schrieb der ukrainische Staatschef in der Nachricht.

Selenskyj fügte hinzu, dass der bulgarische Ministerpräsident seine Teilnahme bestätigt hat.

„Die Länder werden auf dem Gipfel auf hohem Niveau vertreten sein. Vielen Dank“, resümierte der Präsident der Ukraine.

Der stellvertretende bulgarische Ministerpräsident Atanas Zafirov hat erklärt, dass Bulgarien der Ukraine nicht die Hüllen von zwei Reaktoren des Typs WWER-1000 verkaufen wird, über die bereits Vorverhandlungen geführt wurden.

Das ukrainische Energieministerium erklärte jedoch, dass es die offizielle Position der bulgarischen Regierung bezüglich der Weigerung, russische Reaktoren an die Ukraine zu verkaufen, noch nicht gehört habe, so dass „jegliche Kommentare verfrüht sind“.