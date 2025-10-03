Selenskyj hat den Führer des zweitgrößten afrikanischen Landes in die Ukraine eingeladen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj hat mit seinem Amtskollegen aus der Demokratischen Republik Kongo, Felix Tshisekedi, telefoniert und ihn in die Ukraine eingeladen, um alle weiteren Pläne persönlich zu besprechen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung von Selenskyj auf Telegram.

Worüber die Präsidenten sprachen

Darüber hinaus dankte Präsident Selenskyj dem Präsidenten der Demokratischen Republik Kongo für seine Solidarität mit der Ukraine und den Ukrainern.

„Wir haben über die Bedeutung des Friedens, die Achtung der Souveränität und der territorialen Integrität sowie die Entwicklung unserer bilateralen Beziehungen gesprochen“, sagte Selenskyj.

Laut Selenskyj ist die Ukraine bereit, in vielen Bereichen zu kooperieren:

die Demokratische Republik Kongo ist daran interessiert, und wir haben uns darauf geeinigt, dass unsere Teams alle Fragen ausarbeiten werden, die für eine für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft notwendig sind“, fügte der Präsident hinzu.

Zur Erinnerung: Die Demokratische Republik Kongo tritt der Internationalen Koalition für die Rückkehr ukrainischer Kinder bei, die von Präsident Wolodymyr Selenskyj initiiert wurde.