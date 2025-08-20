Selenskyj und Putin-Gipfel soll in Budapest stattfinden - Politico

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der US-Geheimdienst bereitet sich auf ein Gipfeltreffen in Ungarn vor. Das Treffen zwischen Selenskyj und Putin könnte noch vor Ende des Monats stattfinden.

Das Weiße Haus hat vorgeschlagen, in Budapest (Ungarn) ein Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem russischen Diktator Wladimir Putin abzuhalten. Darüber berichtet Politico.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich der US-Geheimdienst auf den Gipfel in Ungarn vorbereitet. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Carolyn Livitt, äußerte sich auf einer Pressekonferenz zu dieser Angelegenheit: „Ich werde die Veranstaltungsorte weder bestätigen noch dementieren.“

Der Publikation zufolge ist Budapest die erste Wahl für das Weiße Haus, obwohl der Secret Service oft verschiedene Orte prüft und sich der endgültige Veranstaltungsort ändern könnte.

Nach Angaben von Sky News und anderen Medien könnte ein Treffen zwischen Selenskyj und Putin noch vor Ende des Monats stattfinden, wobei Genf, Wien, Rom, Budapest und Doha zu den in Betracht gezogenen Orten gehören.

Genf (Schweiz) gilt als die beste Option, während Rom oder die Vatikanstadt von den Russen nicht bevorzugt werden und Budapest bei den Ukrainern nicht beliebt ist.