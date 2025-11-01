Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Selenskyj hat ein Programm angekündigt, in dessen Rahmen die Ukrainer innerhalb von 3.000 Kilometern kostenlos auf der Ukrsalisnyzja reisen können.

Dies gab Präsident Wolodymyr Selenskyj bekannt.

„Ich habe angewiesen, ein spezielles Transportunterstützungsprogramm für alle Ukrainer zu entwickeln, und es gibt bereits Vorschläge von Ukrsalisnyzja -Ukrsalisnyzja3000“, sagte der Präsident.

Ihm zufolge wird im Rahmen des Programms jeder Ukrainer die Möglichkeit haben, eine Eisenbahnstrecke innerhalb der Ukraine kostenlos zu wählen, und dreitausend Kilometer werden kostenlos sein.

„Das Programm wird derzeit ausgearbeitet, und da unsere Regierung den Personenverkehr unterstützt, muss das Unternehmen den Menschen eine konkrete Antwort geben – die eingesetzten Mittel dienen wirklich der Gesellschaft“, fügte Selenskyj hinzu.

Um es kurz zu machen:

Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte ein neues „Winterhilfe“-Programm an, das dem des letzten Jahres ähneln wird, als alle Ukrainer die Möglichkeit hatten, 1.000 Hrywnja für bestimmte Ausgaben auszugeben.