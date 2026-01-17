Selenskyj verhängt Sanktionen gegen Personen, die von Russland in der Propaganda benutzt werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Selenskyj hat neue Sanktionen gegen Personen unterzeichnet, die Aggressionen rechtfertigen und zur russischen Propaganda beitragen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Sanktionen gegen Einzelpersonen und Organisationen verhängt, die Aggressionen rechtfertigen und von Russland in der Propaganda benutzt werden, darunter das Russische Paralympische Komitee und der Russische Computersportverband.

class=MsoNoSpacing* Ansprache des Präsidenten, Dekret auf der Website des Präsidenten

class=MsoNoSpacing* „Ich habe auch einen neuen Beschluss über Sanktionen unterzeichnet – das sind Sanktionen gegen diejenigen, die Aggressionen rechtfertigen und von Russland in der Propaganda eingesetzt werden.

Ich habe mich auch auf die nächsten Sanktionsschritte geeinigt – die Entscheidung wird bald fallen.“

class=MsoNoSpacing* Selenskyj fügte hinzu, dass die Ukraine weiter daran arbeiten wird, die Sanktionen zu synchronisieren, „und zwar nicht nur die Entscheidungen der Partner in unserem Zuständigkeitsbereich, sondern auch die ukrainischen Sanktionsentscheidungen in den Listen der Partner“.

Er wies darauf hin, dass die Vorschläge der Ukraine bereits einen wesentlichen Teil der persönlichen Sanktionen der Partner und der Listen gegen juristische Personen ausmachen.

class=MsoNoSpacing* Später wurde auf der Website des Präsidenten ein Erlass veröffentlicht, der die Sanktionen des NSDC in Kraft setzt.

Auf der Liste stehen drei russische Staatsbürger (Jakow Bukin, Pawel Roschkow und Dmitrij Smith) sowie zwei juristische Personen – die gesamtrussischen öffentlichen Organisationen Paralympisches Komitee Russlands und Computer Sports Federation of Russia.