Selenskyj wird Finnland möglicherweise Ende Juli besuchen, Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird möglicherweise an der Helsinki+50-Konferenz teilnehmen, die am 31. Juli in Finnland stattfindet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Ilta-Sanomat.

Die Veranstaltung wird dem 50. Jahrestag der Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki gewidmet sein. Dem Konferenzprogramm zufolge werden die finnische Außenministerin Elina Valtonen und Präsident Alexander Stubb dort sprechen.

Nach ihnen ist im Programm der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj aufgeführt. Sein Name ist jedoch mit dem Vermerk „muss noch bestätigt werden“ versehen. Das bedeutet, dass die Teilnahme des ukrainischen Staatschefs an der Veranstaltung noch nicht bestätigt ist.

„Wir haben eine vorläufige Zusage von Selenskyjs Entourage erhalten, so dass wir seinen Namen in das Programm aufnehmen konnten“, sagte Juni Laaksonen, Leiter des Sekretariats des finnischen OSZE-Vorsitzes.

Er sagte auch, dass eine Einladung zu der Veranstaltung an die russische Seite geschickt worden sei.

Selenskyj’s früherer Besuch in Finnland

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besuchte Finnland am 18. März. Er traf sich mit Präsident Alexander Stubb und einer Reihe von finnischen Beamten.

Der ukrainische Staatschef sprach über Investitionen in die Rüstungsproduktion und die europäische Integration der Ukraine.

Er besuchte auch die größte Notunterkunft in Helsinki, die Platz für 6.000 Menschen bietet.

Es ist erwähnenswert, dass Selenskyj und Stubb im April letzten Jahres ein bilaterales Sicherheitsabkommen unterzeichnet haben. Es sieht eine langfristige Unterstützung und Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern vor.