„Das sind nur Gespräche für die Armen“: Kasparow über die Verhandlungen zur Ukraine, Putin und die Zukunft Russlands

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Während der Westen nach einem „Mittelweg“ in den Verhandlungen sucht, bereitet sich der Kreml auf einen globalen Krieg vor. Der russische Diktator wünscht keinen Abschluss des Konflikts, und die Rückkehr der Armee von der Front birgt die Gefahr, dass neue Prigoschins im Land entstehen.

Gibt es eine Chance auf einen Kompromiss in den Verhandlungen mit Putin und warum hängt die Zukunft des neuen Russlands vom Sieg der Ukraine im Krieg ab – darüber sprach der bekannte russische Oppositionelle und Politiker Garri Kasparow in einem Interview mit RBK Ukrajina.