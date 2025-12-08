Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Vorfall ereignete sich am 7. Dezember. Der Soldat befindet sich jetzt in Untersuchungshaft. Die Umstände, Gründe und Motive werden derzeit untersucht.

In Saporischschja wurde ein Soldat des Territorialen Zentrums für Besatzung und soziale Unterstützung wegen Mordverdachts festgenommen. Die Informationen werden vom regionalen territorialen Zentrum für Besatzung und soziale Unterstützung in Saporischschja und von der SP bestätigt.

In dem Bericht wird darauf hingewiesen, dass sie die Gesellschaft über die Situation informieren, um die Verbreitung von verzerrten und ungenauen Informationen zu verhindern.

„Wir verurteilen die Handlungen des Soldaten kategorisch. Die Tat, derer er verdächtigt wird, hat nichts mit der militärischen Ehre, der Pflicht eines Verteidigers oder den Aufgaben des Territorialen Zentrums für Erwerb und soziale Unterstützung und SP zu tun. Die Militäruniform ist kein Ablass von der Verantwortung, sondern – im Gegenteil – ein erschwerender Umstand in moralischer Hinsicht“, betonte der Pressedienst.

Derzeit ist der Soldat inhaftiert, er befindet sich in der Abteilung „Saporischschja investigative Isolator“.

Die Leitung des regionalen territorialen Zentrums von Saporischschja für Personal und soziale Unterstützung und SP bietet der Nationalen Polizei und den spezialisierten Stellen volle Unterstützung bei der Untersuchung der Umstände des Mordes und ist an einer objektiven und schnellen Untersuchung interessiert.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass in Lwiw ein Mann einen Bediensteten des Territorialen Zentrums für Besetzung und soziale Unterstützung während einer Dokumentenprüfung niedergestochen hat. Der Bedienstete starb im Krankenhaus. Der Angreifer versetzte auch einem älteren Soldaten, Wassyl Maljuk, einen Schlag gegen den Kopf, woraufhin er vom Tatort floh.

