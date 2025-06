Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die ukrainischen Streitkräfte haben eine Gegenoffensive in der Region Sumy gestartet, die zur Befreiung des Dorfes Andrijiwka geführt hat, meldet der publick.

Vorläufig wurde das Dorf Andrijiwka befreit.

Hinweis: Bei einem Treffen mit Journalisten am 22. Juni versprach der Oberbefehlshaber Olexander Syrskyj einen Ausweg aus der „dummen Verteidigung“.

Er teilte auch mit, wohin er seine Truppen für die Offensive verlegen würde, und kündigte die Kontrolle über das Gebiet in der Region Kursk an. Ihm zufolge kontrollieren die Verteidigungskräfte immer noch ein Gebiet von etwa 90 Quadratkilometern in der Region Kursk.