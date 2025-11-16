Stromausfall in der Region Odessa nach russischem Angriff

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Russische Angreifer haben Stromanlagen in der Region Odessa angegriffen, was zu einem Stromausfall geführt hat.

Dies teilte das Energieministerium mit.

„Letzte Nacht hat der Feind erneut Stromanlagen in der Region Odessa angegriffen. Es gibt einen Stromausfall in der Region. Rettungskräfte des staatlichen Notdienstes und des Energiesektors haben bereits mit den Wiederherstellungsarbeiten begonnen“, hieß es in der Erklärung.

Kritische Infrastruktureinrichtungen wurden auf Notstrom umgestellt und in den betroffenen Gebieten wurden Unverwundbarkeitsstellen eingerichtet.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Odessa, Oleh Kiper, wies darauf hin, dass trotz der aktiven Arbeit der Luftabwehr feindliche Angriffsdrohnen in der Nacht des 16. November Energieanlagen, darunter ein Solarkraftwerk, beschädigt haben.

Zur Wiederholung:

Am Sonntag, den 16. November, werden in den meisten Regionen der Ukraine Verbrauchsbeschränkungen verhängt, wobei stündliche Stromausfälle von 1 bis 3,5 Runden geplant sind.