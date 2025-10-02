Die Stromimporte der Ukraine sind gesunken, während die Exporte auf ein Rekordhoch gestiegen sind

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Im September 2025 exportierte die Ukraine 635 Tausend MWh Strom, das sind 41% mehr als die Mengen im August.

In der Ukraine sanken die Stromimporte im September 2025 um 47% gegenüber dem Vormonat – auf fast 140 Tausend MWh. Dies geht aus den ExPro-Daten hervor.

Den größten Anteil an der Struktur der Importe hat Ungarn – 58%. Im Allgemeinen gingen die Importe in alle Richtungen zurück, und aus der Slowakei gab es aufgrund von Leitungsreparaturen praktisch keine Lieferungen.

Die Stromimporte aus Moldawien gingen um 80% zurück. Im Vergleich zum September 2024 sind die Importe um fast 70% zurückgegangen.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Ukraine im September 2025 635 Tausend MWh Strom exportiert hat, was 41% mehr ist als die Mengen im August. Dieser Indikator ist ein Rekord seit dem Beginn der Integration in ENTSO-E. Der meiste Strom wurde nach Ungarn exportiert – 40% der Gesamtmenge.

Der größte Anstieg der Lieferungen erfolgte nach Polen, nachdem der grenzüberschreitende Handel mit der Slowakei aufgrund von Reparaturen an der Leitung Wielkie Kapusany-Mukatschewo vorübergehend eingestellt worden war. Die Exporte nach Polen beliefen sich im September auf 97,3 Tausend MWh und waren damit fast fünfmal so hoch wie im Vormonat. Die Stromexporte im September 2024 waren minimal – nur 764 MWh.

Erinnern Sie sich, die Synchronisierung der Energiesysteme der Ukraine und Moldawiens mit dem Energiesystem Kontinentaleuropas (ENTSO-E) im Testmodus begann am 16. März 2022, obwohl sie vorläufig für 2023 geplant war.

Die Ukraine exportierte eine Rekordmenge an Strom