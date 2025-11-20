Die Stromingenieure haben die Stromausfälle für Freitag, den 21. November bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am 21. November wird es in allen Regionen der Ukraine Einschränkungen beim Stromverbrauch geben.

Dies wurde von Ukrenerho berichtet.

Die Zeit und der Umfang der Einschränkungen werden wie folgt sein:

ZEITPLÄNE FÜR STÜNDLICHE STROMAUSFÄLLE

- von 00:00 bis 23:59 – im Umfang von 2,5 bis 4 Warteschlangen

ZEITPLÄNE FÜR LEISTUNGSEINSCHRÄNKUNGEN

- von 00:00 bis 23:59 Uhr – für industrielle Verbraucher

Das Unternehmen teilte mit, dass der Grund für die Einschränkungen die Folgen der heutigen und früheren massiven russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Stromanlagen sind.

„Achtung: Die Zeit und der Umfang der Einschränkungen können sich ändern. Verfolgen Sie die Informationen auf den offiziellen Seiten der regionalen Stromversorgungsunternehmen in Ihrer Region“, betont Ukrenerho.