Ein Teil der Region Tscherkassy wurde durch russischen Beschuss ohne Strom gelassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Schrapnell von abgeschossenen Drohnen beschädigte einen Straßentransformator. Mehr als anderthalb Hundert Abonnenten waren ohne Strom.

Russische Truppen haben in der Nacht zum 21. Oktober kritische Infrastruktur in der Region Tscherkassy beschossen. Schrapnell von abgeschossenen Drohnen hat einen Straßentransformator beschädigt. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Tscherkassy, Igor Taburets.

Ihm zufolge haben die Verteidigungskräfte drei russische Drohnen abgeschossen, aber die Splitter haben in der Gemeinde Smelyanska Schäden verursacht. Dort wurde ein Straßentransformator beschädigt, wodurch mehr als anderthalbhundert Abonnenten ohne Licht blieben.

Die Folgen für die Wohninfrastruktur werden ebenfalls erfasst, die Bestandsaufnahme der Schäden dauert an. Die Rettungskräfte haben das Feuer in der Infrastruktur schnell gelöscht, Einzelheiten werden aus Sicherheitsgründen nicht bekannt gegeben. Alle relevanten Dienste arbeiten weiter.

Wir erinnern daran, dass in Tschernihiw und den nördlichen Gemeinden der Region Tschernihiw die Notstromversorgung infolge des Angriffs eines russischen unbemannten Luftfahrzeugs unterbrochen wurde.